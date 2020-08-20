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توك شو

حرصا على حياتها.. بقرة طائرة فى سماء الألب بسويسرا.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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آيات أحمد
فوجئ سكان الألب في سويسرا، ببقرة طائرة في الجو أعلى جبال الألب، مما أثار اندهاشهم من الوضع النادر حدوثه، وذلك خلال المسيرة السنوية للماشية من جبال الألب العليا إلى المناطق السفلى.


وعرضت فضائية "العربية" لقطات مصورة للبقرة الطائرة، التى اتضح لاحقا أن أحد المزارعين طلب نقلها بطائرة هليكوبتر.


وأوضح صاحب البقرة، أنها كانت بدأت تعرج منذ شهر فلم يرغب بالمخاطرة بصحتها في المسيرة الطويلة واختار نقلها جوًا.

                    
وأثارت صور لبقرة معلقة في السماء دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت معلقة بواسطة طائرة هليكوبتر فوق سماء جبال الألب بسويسرا.
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