بدعم يصل لـ 150 ألف جنيه.. حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تُعلن فتح الدورة الخامسة لبرنامج الاحتضان

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أعلنت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن فتح باب التقديم للدورة الخامسة من برنامج الاحتضان والتي بدأت منتصف أغسطس الجارى ومستمره حتى 15 سبتمبر2020.









ويهدف البرنامج إلى تقديم التدريب، والإرشاد، والدعم التقني، والفني، والاستشاري، والتمويل المبدئي لأصحاب الشركات الناشئة لمساعدتهم على التحقق من نموذج أعمالهم وقياس قابلية تنفيذ مشروعاتهم واستمرارها في السوق.





وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن حاضنة أعمال الكلية تسعى من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم جهود الدولة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال دعم الشباب أصحاب الأفكار الريادية والابتكارية في تحويل أفكارهم لمشروعات تسهم في تحقيق التنمية للإقتصاد الوطنية فضلًا عن قدرتها ودورها في تلبية احتياجات السوق محليًا وإقليميًا.









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وأشاد «السعيد»، في تصريح صحفي له، اليوم، الخميس، بجهود الحاضنة خلال 4 دورات احتضان ماضية ساهمت في تخريج 26 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الزراعة وسلامة الغذاء وقطاع السيارات والسياحة الإلكترونية، إضافة إلى الحرف اليدوية والبرمجيات وتمكين المرأة والتكنولوجيا المالية.





فيما أوضحت الدكتورة هبة مدحت زكي، مؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال بجامعة القاهرة، أن الحاضنة تُطلق ثلاث دورات احتضان سنويًا، دورتين عامتين، وتصل مدة الدورة الواحدة من 4 لـ 6 أشهر، بينما تصل مدة الدورة العامة والخاصة برائدات الأعمال -برنامج HER Cycle- لـ 9 أشهر، تفتح أمامهُن في مارس من كُل عام بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.





وتابعت المدير التنفيذى لحاضنة الأعمال، أن الدورة الخامسة للحاضنة تأتي في ظل بداية شراكة استراتيجية جديدة لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع المعهد المصرفي ومبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي، والتي تأتي مُتماشية وتوجهات الدولة المصرية نحو ضرورة دعم الابتكار والاهتمام بالشركات الناشئة للمساهمة في الدفع بمعدل النمو الاقتصادي وذلك من خلال التشبيك وخلق الشراكات القوية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات التمويل.





وأضافت أن دورة الاحتضان الخامسة تعطي أولوية خاصة لمجموعة من المشروعات الريادية، فى 6 مجالات هي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الابداعي، وإعادة التدوير، وإحلال الواردات، وHardware technology، والتكنولوجيا المالية، والتي يمكن الاشتراك فيها للأصحاب الشركات الناشئة من خلال الرابط التالي:



https://bit.ly/3kXC4w5









مع ضرورة مراجعة مجموعة الشروط والمعايير التي حددتها الحاضنة أمام الراغبين في التسجيل بدورة الاحتضان الجديدة ومنها:

1. أن يكون هناك على الأقل شريك واحد.

1. ألا يزيد عمر أعضاء الفريق على 35 سنة.

2. أن يتمتع أعضاء الفريق بخبرة عملية سنة واحدة على الأقل.

3. أن يلتزم 2 من أعضاء الفريق بحضور الـ Boot Camp وبتخصيص 12 ساعة اسبوعيًا للبرنامج لحضور جلسات التوجيه وورش العمل.

4. أن يكون هناك نموذج واضح للإيرادات Revenue Generating Model مع وجود إمكانيات واضحة للنمو على المستوى المحلي والإقليمي.

5. أن يتواجد نموذج أوَّلي Prototype يوضح كل جوانب المشروع الناشئ.





ويوفر برنامج الإحتضان للشركات الناشئة خلال دورة الإحتضان العديد من المزايا منها:

1. ورش عمل وتدريبات في مجالات مختلفة.

2. جلسات توجيه من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال طوال فترة الاحتضان.

3. اختبار وتطوير نموذج العمل الخاص بالمشروع الناشئ.

4. استخدام معامل تطوير Fabrication lab مجهزة بأحدث الأجهزة لعمل وإعداد النماذج الأولية للمشروعات الناشئة المحتضنة.

5. دعم مالي وخدمات تصل لـــ150 ألف جنيه.