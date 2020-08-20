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برلمان

لماذا هذه المغالاة.. برلماني يطالب بوقف تحصيل رسوم ومصاريف الجامعات الخاصة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:53 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التدخل قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد لدى جميع الجامعات الخاصة لتحقيق العدالة في رسوم ومصاريف الجامعات الخاصة. 

ووجه "عامر" في بيان، الخميس، حديثه للوزير قائلا : يامعالى الوزير ان هناك تفاوتا كبيرا فى رسوم ومصاريف الجامعات الخاصة يصل فيما بين كلية الطب البشري بين جامعة وأخرى إلى ما يقارب من 100 ألف جنيه فهناك جامعة تحدد مصاريف كلية الطب ب 100 الف جنيه وأخرى تحددها ب 190 الف جنيه والسؤال لماذا هذه المغالاة غير المبررة واين الرقابة من وازرة التعليم العالي، ولماذا الصمت من سيادتكم .. يامعالى الوزير غالبية هذه الجامعات اصبح كل غرضها تحقيق الأرباح الطائلة على حساب المواطنين وعلى حساب العملية التعليمية". 

وطالب المهندس محمد فرج عامر من الدكتور خالد عبد الغفار اصدار قرار فورى بمنع تحصيل رسوم ومصاريف جميع الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية لحين مراجعتها وتخفيضها وعدم المغالاة فيها من خلال لجنة خاصة محايدة يتم تشكليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم مع وضع لائحة ملزمة الجميع أصحاب الجامعات وأولياء الأمور.

وتابع أن المناهج التي تطرحها الجامعات الخاصة واحدة فى الكليات ولاتخرج عن المناهج التي أقرتها وزارة التعليم العالي كما أن خريجي الجامعات الخاصة عندما ينهون مراحل تعليمهم ويحصلون على الشهادة النهائية تكون شهادة معادلة للجامعات الحكومية أو لجامعات أجنبية حتى يستطيع الخريج أن يعمل بها.
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