بتسيير 42 رحلة جوية.. مصر للطيران تشهد غدا أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الطيران

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في أول يوليو الماضي، حيث تسير الشركة 42 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.









وتسير مصر للطيران، رحلات جوية إلى وجهات "بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل، دبي، أبو ظبي، ميلانو، بغداد"، بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي وميلانو وبغداد، حيث تسير رحلتين إلى هناك.









وتسير مصر للطيران، أيضا 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلي الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، ومسقط، وكازابلانكا، والمدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى جدة، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.









وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية.









يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.









وأعلنت مصر للطيران أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .



