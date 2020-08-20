القمة 120 .. طوارئ في الجبلاية.. أزمات متتالية تضرب الأهلي.. الزمالك يتأهب

طوارئ الجبلاية

حددت اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم مؤقتا حضور المباراة وخصت كلا من أعضاء مجلس الإدارة من الناديين بجانب المدير التنفيذي وشددت علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل المقصورة لتجنب انتشار فيروس كورونا .

كما قررت اللجنة تعين اربعة مراقبين أمني وآخر للحكام ومسابقات وطبي





وبالنسبة لطاقم الحكام فإنه تم فرض حالة من السرية علي هوية طاقم الحكام الذي سيدير مباراة القمة علي أن يصلوا للقاهرة صباح الغد .





الاهلي





الأزمات مازالت تواجه القلعة الحمراء منذ انطلاق الموسم وخصوصا بعد فشل التجديد للثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور وقبلهم عبد الله السعيد الذي انتقل الي بيراميدز وكانت اخر الازمات فشل الحصول علي خدمات رمضان صبحي من فريق هدرسفيلد الانجليزي وانضمامه الي فريق بيراميدز .





ويعاني الأهلي فنيا من كثر الغيابات وخصوصا في مركز الدفاع بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ، إلى جانب حسين الشحات، الجناح الأيمن الأساسي، لإجرائه عملية الفتاق منذ أكثر من 4 أشهر، و محمود كهربا للإيقاف وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وأحمد الشيخ وجيرالدو للإصابة بجانب صلاح محسن وعمار حمدي الذي تمت إعارتهما في يناير الماضي .









الزمالك





يعاني بعض لاعبي الزمالك من الإصابة مثل مصطفى فتحي ومحمد حسن وحازم إمام، ولم يتضح بعد موقفهم من اللحاق بموقعة السبت ، بينما يعاني مجموعة من عقوبة الإيقاف أيضا منهم عبد الله جمعة وشيكابالا، فضلا عن أزمات التجديد لبعض نجومه مثل يوسف "أوباما" وحازم إمام.



الا ان جميع الغيابات في الزمالك ليست مؤثرة بشكل كبير لأنهم لم يشاركوا بشكل أساسي في كثير من المباريات منذ إنطلاق الموسم .



