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حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 مواطنين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على طريق طنطا– القاهرة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:54 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أحمد على

لقي شخص مصرعه وأصيب ٩ آخرون نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق طنطا - القاهرة بالقرب من قرية دفرة دائرة مركز طنطا، وتم التحفظ على الجثة ونقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.


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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وفاة شخص وإصابة ٩ آخرين بإصابات مختلفة تنوعت ما بين كسور وسحجات وجروح نتيجة حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق "طنطا – القاهرة".


كما باشرت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف أعمالها في مكان الحادث ونقل المتوفي والمصابين لمستشفي طنطا الجامعى.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة التحريات حول الحادث.

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