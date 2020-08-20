معهد جماليا الروسي يكشف طريقة استخدام لقاح"سبوتنيك -V"ضد كورونا

نشر معهد "جماليا" القومي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، اليوم الخميس، النصائح والتعليمات التي يتعين اتباعها أثناء استخدام لقاح "سبوتنيك -V" ضد فيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أنه وفق توصيات المعهد يجب فحص المريض من قبل الطبيب وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، كما تعين أن يبقى الشخص بعد اللقاح تحت مراقبة الطبيب لمدة نصف ساعة.





وأشارت " نوفوستي" إلى أن إرشادات معهد "جماليا" تحدد الحالات والأشخاص، الذين يمنع تطعيمهم وهم: النساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض الحادة المعدية وغير المعدية، ويمكن تناول الدواء بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الشفاء بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض، وبالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي، يمكنهم استخدام اللقاح بعد التأكد من أن درجات الحرارة لديهم أصبحت طبيعية.





وأوضحت التوصيات ضرورة استخدام اللقاح بحذر في الحالات التالية: أمراض الكبد والكلى المزمنة، واضطرابات شديدة في جهاز الغدد الصماء (مرض السكري)، والصرع والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض الجهاز العصبي المركزي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ونقص المناعة الأولية والثانوية، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض الرئة والربو وكذلك لدى مرضى السكري والمتلازمة الأيضية مع الحساسية والأكزيما.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للقاح قشعريرة وحمى وصداع، وبدرجة أقل يمكن أن يسبب اللقاح الغثيان وعسر الهضم وانخفاض الشهية.

وبحسب معهد " جماليا" فإن العمر الافتراضي للقاح 6 أشهر وخطر الجرعة الزائدة منخفض للغاية.