رفع 20 طن مخلفات نظافة وتجريد الأرصفة فى حملة على أحياء مدينة سفاجا.. صور

تابعت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملات إدارة النظافة بعدة أماكن بمدينة سفاجا في إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمدينة.





وقالت رئيس مدينة سفاجا، إنه تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقة بلوكات النيابة وخلف قصر الثقافة وعمارات ابوالنصر ومبارك خلف المطافى.





وأكدت "المغربى" أن الحملة أسفرت عن رفع عدد 20 طن مخلفات صلبة وشجرية وأعمال الكنس والتجريد أسفل الأرصفة بخلاف رفع المخلفات العادية من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكومية وتفريغ عدد 400 صندوق بصفة دورية والعمل مستمر بجميع المناطق بالمدينة.





وشددت رئيس المدينة استخدام سيارات ومعدات وحدة النظافة والتجميل ومنها سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات كنس ورش الشوارع بصفة مستمرة لرفع كفاءة شوارع المدينة ورفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وتجريد أسفل الأرصفة بالشوارع.





ووجهت "المغربي" جميع َمديري الإدارات بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف شوارع المدينة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها.