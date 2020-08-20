دعاء العام الهجري الجديد.. عليك بهذه الكلمات لزيادة الرزق

دعاء العام الهجري الجديد 1442.. الدعاء قد يغير حياة الإنسان إلى الأفضل، باللجوء إلى الله عز وجل يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ويفضل العديد من المسلمين البدء في العام الهجري الجديد بالدعاء، فمن أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الهجرية الجديدة، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية.





وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» : «اللهم هذا عام جديد قد أقبل فنسألك اللهم من خيره ونعوذ بك من شره، ونسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه؛ والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء؛ والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفى يا ذا الجلال والإكرام .. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». وأضاف عضو هيئة كبار لعلماء دعاء نهاية السنة الهجرية الماضية قائلًا: «اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه؛ ونسياه ولم تنسه؛ وحلمت علينا مع قدرتك على عقوبتنا؛ ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك ؛ فإنا نستغفرك فاغفر لنا، وما عملنا فيها من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران فنسألك اللهم يا كريم ياذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجائنا منك يا كريم ، وصلِّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».













اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك وكريم جودك الكريم المعول وهذا العام الجديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان و أوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفة يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم".









1) اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .





2) ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

3) اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .





4) اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .













«اللَهم اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».





« اللهم مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ».





« اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».





« اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».





«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».





« اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».





« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».





«الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيّنا المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين».



