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حوادث

طفل يذبح ابن عمه في بني سويف .. والسبب طائرة ورقية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:09 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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محمد عبد الحليم
لقي طفل مصرعه متاثرا بإصابته في رقبته بعد ان طعنه نجل عمه بمقص فوق سطح المنزل بسبب خلافهما علي طائرة ورقية جنوب بني سويف.


تلقي العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من مستشفي الفشن المركزي بوصول طفل يدعي يوسف شعبان 10 سنوات جثة هامدة بسبب جرح نافذ في الرقبة.


وعلي الفور تم اخطار العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف وانتقل الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقباء عمرو حسونة ومسعد زكي وحسين ابراهيم معاوني المباحث الي مكان الحادث بعزبة فهمي التابعه لقرية الفنت بمركز الفشن.


تبين من تحريات المباحث ان سبب وقوع الجريمة يرجع الي وجود الطفلين يوسف شعبان 10 سنوات وابن عمة محمد ربيع أعلي سطح منزلهما يلعبان بطائرة ورقية ونشب بينهما خلاف علي ملكية الطائرة الورقية سرعان ما تطور الي مشاجرة نتج عنها قيام الطفل محمد ربيع بطعن الطفل يوسف شعبان ابن عمه في رقبته بمقص كان بحوزته فسقط غارقا في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفي.


وتم التحفظ علي الطفل المتهم وحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة الفشن انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
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