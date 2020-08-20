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أخبار البلد

وزير الاتصالات يكلف بالتحقيق فيما تردد عن تسريب بيانات عملاء فودافون مصر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه كلف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتحقيق فيما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون مصر.


أوضح طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس، أن اللجنة الدائمة لتقصي الحقائق التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستجري التحقيق، ضمن إطار مهام عملها الرئيسية.

 
أشار وزير الاتصالات إلى أن اللجنة مسؤولة عن متابعة أي بلاغات بشأن أي مخالفات بسوق الاتصالات والتحقق منها وإصدار تقرير بشأنها من أجل الحفاظ على حقوق العملاء والرقابة على أداء الشركات.
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