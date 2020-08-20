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محمد علي خير: كفاية طب وهندسة الناس قاعدة في بيوتها.. علموا أولادكم التكنولوجيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:18 م
الإعلامى محمد على
الإعلامى محمد على
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قال الإعلامى محمد على خير، إن هناك زلزالا فى أسواق العالمية بسبب شركة آبل التى تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار، والتى تأسست عام 76، وقيمتها السوقية فى 2018 تريليون دولار، وفى عامين أصبحت ألفى مليار دولار، بمعنى أن هذا الرقم مرشح للتضاعف، بينما ثانى أكبر شركة فى العالم تسجل قيمة سوقية هى "أرامكو" السعودية.

وتابع خلال برنامجه "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، أن العالم يتغير ما بعد "كورونا"، فشركة أسسها فرد أو فردين، وبعد 40 سنة، أصبحت قيمتها 2 تريليون دولار، فجميع شركات العالم تأثرت بسبب كورونا، و34 شركة طيران أعلنت إفلاسها، وأعلى واردات حققتها الصين، كان فى قطاع البرمجيات، وصدرت بـ 734 مليار دولار فى 8 أشهر، ومن هنا أطالب أن يكون لدينا موضع قدم، فعلينا توطين التكنولوجيا.

وأضاف خير، أن العالم لن يذهب للأسمنت والحجارة فقط، فأكبر 5 شركات فى العالم 4 منهم برمجيات، وواحدة فقط موارد طبيعية، فخريطة الاقتصاد فى العالم كله تتغير، فالثروات الطبيعية نفسها تكاد تفقد قيمتها، وخلال الأيام والسنوات القادمة سيكون هناك حرب وغزو على "مازر بورد" الخاصة بالكومبيوتر.

وأردف خير، هناك جامعة تكنولوجية فى العاصمة الإدارية جديدة، فمن سيتخرجون لابد أن يجدوا سوق عمل، أم سيخرج طلاب يصنعون برمجيات، وهل سيكون هناك مصانع حول هذه الجامعة، فقبل العيد كان السيسيى يطالب الحكومة برفع الصادرات من 26 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وأن أقول أن الـ 100 مليار سنصل بتوطين التكنولوجيا فى مصر.

وطالب خير بعدم دفع الأبناء إلى كليات القمة مثل الطب والهندسة قائلا، "كفاية طب وهندسة .. الناس قاعدة فى بيوتها .. هياخد ايه من طب .. لازم تدفع ابنك لجامعات تكنولوجية، والذكاء الاصطناعى".
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