11.2 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

استحوذ صافي تعاملات المصريين على 8ر71 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.









بينما استحوذ الأجانب على 4ر21% وسجل العرب 9ر6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 299ر11مليار جنيه.









وسجل العرب صافي بيع بنحو 894ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.









واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 9ر80% من إجمالي تعاملات السوق خلال الاسبوع الحالي ، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر13% والعرب على 4ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.







