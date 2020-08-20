AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

11.2 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استحوذ صافي تعاملات المصريين على 8ر71 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.


بينما استحوذ الأجانب على 4ر21% وسجل العرب 9ر6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 299ر11مليار جنيه.


وسجل العرب صافي بيع بنحو 894ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 9ر80% من إجمالي تعاملات السوق خلال الاسبوع الحالي ، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر13% والعرب على 4ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.


ونوه التقرير الاسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر44 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 6ر31 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

52 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة الشهر الماضي

المصريون يستحوذون على 73% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 85% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

1.8 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

ترشيحاتنا

رهام يعقوب.. كيف خططت إيران لاغتيال "بنت البصرة" منذ عامين؟

عشان جوزك ميبصش بره.. رضوى الشربيني توجه نصائح مهمة للسيدات

لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

مع بناته.. أحمد زاهر ينشر صورة له من الجيم

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

عبد الباسط يعتذر .. الشركة: الحمد لله ظهر الحق .. التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة بيانات عملاء فودافون مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في آخر ظهور

بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور