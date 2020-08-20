شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في آخر ظهور

نشرت فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورا جديدة في المنزل.
وظهرت فرح بشميز أبيض غير متكلف، بزراير من نفس النوع ويظن البعض انه بيجامة، وتظهر فرح بخلفية من المنزل، واعتمدت في صورتها علي مكياج يليق بإطلالتها بأحمر شفاه أحمر صارخ .
واعتمدت فرح تسريحتها المعتادة بشعرها الاشقر ودائما تظهر بخصلات شعر امامية علي جبينها، والتقطت الصور بعدة طرق.
والتقطت الصور وهي تتمايل بشعرها واخري وهي تضع يدها على شعرها ، وانطلقت التعليقات علي فرح أبرزها " اللون تحفة، وآخرون: "جميلة دايما".