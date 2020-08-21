سعر الذهب اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 737 جنيها مقابل 762 جنيها.





وبلغ سعر الجرام عيار 14 الأدنى فئة نحو 574 جنيها.





ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6880 جنيها.



