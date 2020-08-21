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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الجمعة بعد ارتفاعه 12 جنيها بمحلات الصاغة خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا مساء اليوم نحو 860 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة إلى نحو 983 جنيها

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 737 جنيها مقابل 762 جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 14 الأدنى فئة نحو 574 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6880 جنيها.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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