حسن الرداد يتحدث عن نصيحة مهمة من الراحل نور الشريف

ولفت حسن الرداد إلى أنه خصص صيف 2019 بالكامل لـ عمل التمارين الرياضية للحصول على فورمة معينة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه يقوم بعمل تدريبات شاقة للحصول على فورمة.

وأشار إلى أن الفنان الراحل نور الشريف نصحه بممارسة الرياضة باستمرار والحصول على وزن مناسب.

وتابع حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن برومو الفيلم مميز وبه لمسات مميزة، موضحًا أنه لم يتوقع أن يظهر بهذا الشكل، وأكد حسن الرداد أن تتر الفيلم جاء له على الموبايل من المنتج أحمد السبكي.





ولفت حسن الرداد إلى أن مخرج الفيلم عثمان أبو لبن، كان مسيطر على جميع الفنانين، وكان يعمل بكل ثقة، وكشف أن المخرج فى أى عمل يقوم بمجهود كبير و أن المخرج يري الفيلم فى اتجاه معين، وأكد أنه كان يقترح شيئا فى الفيلم لكن المخرج رفض وطالبه بالالتزام بما هو فى الورق و أن فيلم توأم روحى من الأشياء المختلفة و المميزة، مؤكدًا أن الفيلم رومانسي، و أعمال فى الفترة الأخيرة كانت كوميدية.