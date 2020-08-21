الكويت.. عزل مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط على خلفية قضية التجسس

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، مساء أمس الخميس، عزل مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الليلة الماضية





وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن "الوزير وجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن التسجيلات المسربة من جهاز أمن الدولة الكويتي فور العلم بها، أمر بإحالة واقعة التسجيلات المسربة، وما تضمنته من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة".





وأضافت أن "الوزير أحال تسجيل آخر يعود إلى عام 2018، متعلق بقضية فساد الصندوق الماليزي وقد تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري، إلى جهات تحقيق مستقلة".





وتابعت: "هذا فضلا عن قيام مجلس الوزراء الكويتي بإحالة وقائع الموضوع إلى ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية، وتقديم بلاغ الى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجي".



