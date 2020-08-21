بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي

حرصت المذيعة بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها برفقة الفنانة فيفي عبده, وذلك خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.





وظهرت فيفي عبده فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأصفر الغامق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت فيفي عبده حذاء باللون البني ذا كعب عالي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها الصيفية.





ومن الناحية الجمالية، وضعت فيفي عبده مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها.











