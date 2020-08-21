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رياضة

طموح إنتر ميلان يصطدم بخبرة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:23 ص
إنتر ميلان ضد إشبيلية
إنتر ميلان ضد إشبيلية
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محمد السعيد
.يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره إشبيلية الإسباني، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب راين إينرجي ستاديون، في نهائي الدوري الأوروبي

.ويطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتكليل موسمه المميز، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج باللقب


في المقابل يطمح إشبيلية في انتزاع الفوز من أفاعي إنتر ميلان، للتتويج بالبطولة المحببه له

.ويعد إشبيلية أكثر فريقا يتوج باللقب الدوري الأوروبي برصيد 5 مرات منهم 3 مرات في آخر 6 سنوات

.َيذكر نهائي الدوري الأوروبي، سيقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات


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