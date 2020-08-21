ضاحى خلفان: الله يعزك يا محمد بن زايد ويثبت خطاك في تحقيق الأمن والاستقرار

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة يمدح فيها الشيخ محمد بن زايد .





وكتب ضاحى خلفان قائلا:" الله يعزك يا محمد بن زايد ويثبت خطاك في مسيرتك نحو تحقيق الامن والاستقرار اولا للوطن وثانيا للخليج وثالثا للوطن العربي ورابعا للعالم".

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".



