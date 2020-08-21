الري : إزالة 277,268 مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية منذ 2015

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (277,268) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (629) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري ،

حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ(105) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (487) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (37) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 105) إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس ٢٠٢٠ شملت (10) إزالات بمحافظة القاهرة و(25)إزالة بمحافظة الغربية و(11) إزالة بمحافظة المنوفية و(5)إزالات بمحافظة البحيرة و(12) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(5)إزالات بمحافظة بني سويف و(9) إزالات بمحافظة المنيا و(11) إزالة بمحافظة أسيوط و(5) إزالات بمحافظة سوهاج و(9)إزالات بمحافظة قنا و(3)إزالات بمحافظة الأقصر ، ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (55393) حالة تعدي

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٤٨٧) مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر اغسطس ، شملت إزالة (٢٨) إزاله بمحافظة القليوبية و(٥٨) إزاله بمحافظة المنوفية و(٨٥) إزالة بمحافظة البحيرة و(٢٥) إزالة بمحافظة الجيزه و(١٩) إزالات بمحافظة الدقهلية و(١٨٤) إزالات بمحافظة قنا و (٢٤) إزالة بمحافظة أسيوط و(٣٩) إزالة بمحافظة سوهاج و(٤) إزالات بمحافظه المنيا و(١) إزالة بمحافظة الشرقية و(١٠) إزالة بمحافظة الفيوم و(١٠) إزالات بمحافظة الغرببه ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٤٣٥٧ ) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الاسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت (37) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 4 محافظات . وقد تضمنت تنفيذ 5 إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات الغربية 5 إزالات ، إلى جانب تنفيذ 3 إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف 3 إزالات ، بالإضافة لتنفيذ 29إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 7 إزالات – سوهاج 22 إزالة) . هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77518)

وتجدر الإشارة الى أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



