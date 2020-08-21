رئيس الوزراء السوداني: إذا طلب مني الشعب التنحي فلن أتردد في التنفيذ

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه "إذا طلب مني الشعب التنحي لن أتردد في تنفيذ الأمر وسأقدم المساعدة لمن يختاره السودانيون".





وذكر حمدوك، في مداخلة إذاعية، أن السودان عاد إلى العالم بعد عقود من العزلة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرًا إلى أن "نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة".









وأضاف حمدوك أن "نظام البشير مسؤول عن النزاعات بين القبائل والعشائر في البلاد ونعمل على حل تلك المسألة"





وتابع حمدوك "ورثنا تركة ثقيلة ونسعى لتخفيف المعاناة عن السودانيين"، موضحا أننا "لسنا معزولين عن الشارع ومستعد لسماع رأي الشباب في أي وقت".





وأكد حمدوك أن "تحقيق أهداف ثورتنا أمامه تحديات ومعضلات كبيرة يجب مواجهتها".