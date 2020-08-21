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تعليم

جامعة بدر تفتح باب الالتحاق بكلية علوم المسرح والسينما.. تعرف على الأقسام بالصور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:40 م
الدكتور أيمن الشيوى
الدكتور أيمن الشيوى
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قسم التعليم
أعلن الدكتور أيمن الشيوى، عميد كلية علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية بجامعة بدر، أنه تم فتح باب التقدم لكلية الفنون المسرحية وصناعة الأفلام بجامعة بدر للعام الدراسى الجديد (2020-2021).. 

اوضح  أن الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على "الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، والثانوية الأزهرية، والحاصلين على الدبلومات الفنية والتجارية والصناعية".

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أضاف عميد كلية علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية ، أن القبول فى الكلية لا يعتمد على المجموع، فالكلية تقبل الراغبين فى الإلتحاق بها من مجموع 55% شرط أن يجتاز المتقدم للإلتحاق بالكلية اختبارات القدرات والمواهب التى تعتمد على إمكانيات المتقدم من الناحية الفنية.. مضيفًا أن  مدة الدراسة بالكلية (4) أعوام ويحصل الخريج على درجة البكالوريوس المعتمد من وزارة التعليم العالى فى علوم المسرح والسينما بجانب تخصص القسم الذى يتم الإلتحاق به فى الكلية بناء على رغبته وموهبته وتتم الدراسة فى الكلية باللغتين الإنجليزية والعربية.

أوضح الدكتور أيمن الشيوى، أن الكلية بها أحدث استوديو ومعمل للخدع والمؤثرات فى مصر والشرق الأوسط بجانب معمل خاص "بالجرافيك" ومعملين للمونتاج، وبالإضافة إلى استوديو للإنتاج الإعلامى وعدد من المسارح الصغيرة وقاعات التمثيل وقاعتين للباليه واللياقة البدنية وعدد من القاعات للتصميم والديكور والأزياء وقاعتين للموسيقى.. كاشفًا عن أن الأقسام التى تتضمنها الكلية كالتالى:
1- قسم السينما وبه شعب:
أ‌- الإخراج
ب‌- التصوير
ت‌- المونتاج
ث‌- السيناريو والكتابة الدرامية
2- قسم التمثيل والإخراج المسرحى والإلقاء الإذاعى.
3- قسم التصميم وبه شعب:
أ‌- الديكور
ب‌- الأزياء
4- قسم الجرافيك والمالتى ميديا وبه شعب:
أ‌- الرسوم المتحركة
ب‌- المؤثرات البصرية
5- قسم الإنتاج الإعلامى والإعلانى وبه شعب:
أ-البرامج التلفزيونية
ب-الإعلان
6- قسم الموسيقى والغناء وبه شعب:
أ‌- عزف
ب‌- غناء
ت‌- تأليف وقيادة
7- قسم فنون الاستعراض
أ‌- تصميم وإخراج 
ب‌- تدريس ونقد.

أشار عميد كلية علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، إلى أن الكلية تساعد الطلاب فى الحصول على فرص كبيرة ومتعددة للعمل أثناء الدراسة من خلال إتاحة الاستوديوهات الموجودة بالكلية لصناع السينما من: "مخرجين، فنانين، منتجين"؛ لتنفيذ أعمالهم داخل الكلية.. كاشفًا عن أن ذلك يؤهل الطلاب فى الكلية إلى الإحتكاك بمجال العمل بشكل مباشر للصعود إلى عالم الفن بطريقة سهلة وسريعة وذات خلفية أكاديمية عالية؛ مما يثرى العملية الفنية من ناحية ويتيح لطلبة الكلية الفرص المتعددة أثناء الدراسة لمزاولة مواهبهم الفنية من ناحية أخرى.

لفت الدكتور أيمن الشيوى، إلى أنه على من يرغب فى الالتحاق أو مزيد من المعلومات يتصل بشئون الطلاب على الأرقام التالية:
رقم التليفون: (٠٢٢٨٦٥٠٤٠٠)
الخط الساخن: ١٩٥٩٢
رقم داخلى: ١٠٤٦ – ١٠٤٧ - أو صفر
أو يقوم بزيارة موقعنا: www.buc.edu.eg
أو زيارة الكلية بالجامعة للتعرف على الأقسام والإمكانيات والعنوان: محافظة القاهرة – مدينة بدر- حى "الفردوس" الثالث سابقًا.
الجدير بالذكر، أن الكلية "الفنون المسرحية وصناعة الأفلام" بجامعة بدر حصلت من خلال إشتراك طلابها فى مهرجان "إبداع" الموسم الثامن (2019- 2020)، الخاضع لإشراف وزارة "الشباب والرياضة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عدت جوائز وهى كالأتى:
1- الطالبة أمنية إسلام عبدالمعز، جائزة أفضل ممثلة أولى، فى مجال العروض المسرحية – متخصص.
2- الطالبة ليديا سليمان لبيب، جائزة أفضل ممثلة ثانية، فى مجال العروض المسرحية – متخصص.
3- الطالب بيتر عياد صليب سلامة، جائزة أفضل ممثل ثالث، فى مجال العروض المسرحية – متخصص.
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