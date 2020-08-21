AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

اللانسر البطة حبيبة المصريين.. أفضل سيارة موفرة للبنزين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:06 م
لانسر
لانسر
Advertisements
أماني نوار

تعتبر اللانسر البطة، من أفضل موديلات الميتسوبيشي، والتي لاقت إقبال كبير من المصريين في فترة التسعينات، لذلك اطلقوا عليها اسم "البطة".


على الجانب الاخر ظهرت  اللانسر موديل 95 في باقي دول العالم  بموديل الهاتشباك وليفت باك والسيدان وتنوعت المحركات بين 1200 حتى 1800 سي سي .

والمميز في اللانسر البطة قدرتها على التحمل ، بالإضافة أنها سيارة سريعة وموفرة للبنزين حتى مع تشغيل التكييف ، والذي يعتبر  مميز  أيضا ، بالإضافة إلى ثباتها الشديد على الطريق .


اما من الداخل فهي سيارة واسعة ومريحة للركاب ، علاوة على توافر قطع غيارها بأسعار معقولة ، ومن المعروف عنها أيضا سهولة بيعها حتى الان سواء  في سوق السيارات المستعمل أو على الانترنت .

 

كما يمكن تعديل السيارة بسهولة جدا وإضافة المزيد من المواصفات المطلوبة لمضاعفة قوتها دون أن يتم السيارة ، أما بالنسبة لسعر السيارة في سوق المستعمل يتراوح بين 69 إلى 75 ألف جنيه وفقا لموديل السيارة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللانسر والبيجو والـ128.. سيارات عشقها المصريون

أفضل 10 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها .. صور

«على قد الإيد».. 7 سيارات مستعملة سعرها أقل من 30 ألف جنيه

ترشيحاتنا

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

هل قرر ميسي الرحيل عن برشلونة؟.. تعرف على الحقيقة

بعد أنباء رحيله عن الفريق.. ميسي يرفض الرد على إدارة برشلونة

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

بعد خطوبة أحمد سعد وعلياء بسيوني.. نجوم حرصوا على تهنئتهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة