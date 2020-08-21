اللانسر البطة حبيبة المصريين.. أفضل سيارة موفرة للبنزين

تعتبر اللانسر البطة، من أفضل موديلات الميتسوبيشي، والتي لاقت إقبال كبير من المصريين في فترة التسعينات، لذلك اطلقوا عليها اسم "البطة".





على الجانب الاخر ظهرت اللانسر موديل 95 في باقي دول العالم بموديل الهاتشباك وليفت باك والسيدان وتنوعت المحركات بين 1200 حتى 1800 سي سي .

والمميز في اللانسر البطة قدرتها على التحمل ، بالإضافة أنها سيارة سريعة وموفرة للبنزين حتى مع تشغيل التكييف ، والذي يعتبر مميز أيضا ، بالإضافة إلى ثباتها الشديد على الطريق .





اما من الداخل فهي سيارة واسعة ومريحة للركاب ، علاوة على توافر قطع غيارها بأسعار معقولة ، ومن المعروف عنها أيضا سهولة بيعها حتى الان سواء في سوق السيارات المستعمل أو على الانترنت .

كما يمكن تعديل السيارة بسهولة جدا وإضافة المزيد من المواصفات المطلوبة لمضاعفة قوتها دون أن يتم السيارة ، أما بالنسبة لسعر السيارة في سوق المستعمل يتراوح بين 69 إلى 75 ألف جنيه وفقا لموديل السيارة .



