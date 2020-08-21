هيثم محمود الخواجة: والدتي أهلاوية جدا.. وراهنت مذيع الأهلي على القمة مرتين وكسبت

أكد هيثم محمود الخواجة نجل نجم نادى الزمالك السابق محمود الخواجة أن والدته تشجع النادى الأهلي رغم أن الأسرة جميعها زملكاوية.





ويلتقى غدا السبت المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيره الفارس الأبيض الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون فى إطار منافسات الدورى الممتاز.





قال هيثم الخواجة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. مباريات القمة لها طابع خاص عند المدربين وفى المنزل حيث تكون الأجواء مشحونة وتسود حالة من التركيز الشديد بين أفراد الأسرة.





تابع.. الأسرة منقسمة لدينا حيث أن والدتى تشجع النادى الأهلي بقوة وبقية الأسرة زملكاوية وعند مشاهدة مباراة القمة والدتي تشاهد اللقاء فى مكان بعيدا عن بقية الأسرة التى تنتمى للزمالك.





أضاف.. والدى كابتن محمود الخواجة مر بذكريات فى مباريات القمة وتقلد منصب المدرب العام فى الجهاز الفني بقيادة فينجادا موسم ٢٠٠٣ _٢٠٠٤ وكان الزمالك حينها فارق النقاط لصالحه عن الأهلي ١٠ نقاط وبحاجة إلى نقاط لقاء القمة لحسم لقب الدورى قبل انتهاؤه ب ٧ اسابيع.





أشار إلى أنه راهن امير هشام مذيع فى قناة الأهلي على نتيجة لقاء القمة مرتين وهو على درجة قريبة من القرآبة به وكان لاعبا سابقا فى الأهلي وداءم المشاحنات معه أثناء لعبه لنادى الزمالك منذ الصغر.



