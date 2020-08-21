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أخبار البلد

خطوة هامة.. السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
 رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى:" ارحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

https://www.facebook.com/854868407872833/posts/4938822009477432/
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