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ديني

وداعًا آذان النوازل.. خطبة الجمعة المقبلة عن الأمل من مسجد محمد علي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 م
خطبة الجمعة المقبلة
خطبة الجمعة المقبلة عن "الأمل" من مسجد محمد علي
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 / 8 / 2020 والذي سيكون تحت عنوان : (الأمل حياة) ، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى، وهي أول جمعة تشهد عودة المصلين بعد أزمة كورونا.

يأتي بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي .

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا .
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