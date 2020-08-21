سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب.. شاهد

محمد السادس بن الحسن ملك المغرب. نشر الفنان سعد لمجرد صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"





وذلك احتفالًا بعيد مولد ملك المغرب حيث كتب معلقًا:"عيد ميلاد سعيد سيدي ادخله الله عليكم بالصحة والخير والبركات وطول العمر#الله_ينصر_سيدنا".





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تخطت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حاجز الـ40 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.







