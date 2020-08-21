سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب.. شاهد

نشر الفنان سعد لمجرد صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" محمد السادس بن الحسن ملك المغرب.
وذلك احتفالًا بعيد مولد ملك المغرب حيث كتب معلقًا:"عيد ميلاد سعيد سيدي ادخله الله عليكم بالصحة والخير والبركات وطول العمر#الله_ينصر_سيدنا".
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تخطت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حاجز الـ40 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.
وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب