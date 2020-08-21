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محافظات

ضبط 255 كيلو زيت طعام فاسد بداخل جراكن قبل إعادة استخدامه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم  ، 

بنًاء على تعليمات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ، والمطاعم والمحلات العامة .


وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديريه تموين الفيوم والحمله برئاسه المهندس يعقوب كمال مدير إدارة تموين بندر الفيوم اول والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابه والمفتشين هبه محمد على و محمد بكري الشيمي و محمد غريب وأحمد حنفي.


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 حيث تم ضبط عدد "255" كيلو زيت طعام فاسد بجراكن تنبعث منه رائحه كريهة وبه شوائب و لا يوجد عليه اى بيانات وعلامات قبل اعاده استخدامه مره أخرى بناحية. التفتيش،


 تم تحرير محضر برقم ٢٤٨٠جنح امن دولة طواريء ، والاتحفظ على الكميات المضبوطة  واخطرت النيابه العامة  التى تولت التحقيق .

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