ضبط 255 كيلو زيت طعام فاسد بداخل جراكن قبل إعادة استخدامه

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ، بنًاء على تعليمات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ، والمطاعم والمحلات العامة .









وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديريه تموين الفيوم والحمله برئاسه المهندس يعقوب كمال مدير إدارة تموين بندر الفيوم اول والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابه والمفتشين هبه محمد على و محمد بكري الشيمي و محمد غريب وأحمد حنفي.





حيث تم ضبط عدد "255" كيلو زيت طعام فاسد بجراكن تنبعث منه رائحه كريهة وبه شوائب و لا يوجد عليه اى بيانات وعلامات قبل اعاده استخدامه مره أخرى بناحية. التفتيش،



