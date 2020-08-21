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منوعات

شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يستمتع بعطلته على الساحل الأسكتلندي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:35 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "صن" البريطانية، عدة صور لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يأخذ قسطا من الراحة حاليًا برفقة خطيبته كاري سيموندس، البالغة من العمر 32 عاما، وطفلهما ويلفريد والكلب الخاص به ديلين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن جونسون قضى عطلة نهاية الأسبوع في مكان منعزل على الشاطئ الإسكتلندي مع أسرته وكلبه، حيث امتلك خيمة مخصصة لهم.

وشوهد جونسون وهو يتحدث إلى الجيران عبر السياج، كما ظهر وهو يرتدي قميصا مخططا وقبعة صوفية بينما كان يتحدث في الخارج إلى فريقه الأمني.

ويقال إن جونسون وعائلته يقيمان بشكل أساسي في منزل ريفي مكون من ثلاث غرف نوم بسعر 1500 جنيه إسترليني في الأسبوع على الساحل الاسكتلندي، فيما أظهرت صورة خيمة منصوبة بالقرب من الكوخ.

ورأى أحد السكان المحليين بوريس وكاري يستمتعان بالسير مع مرشد محلي وفريقه الأمني ​​وامرأة غير معروفة كانت تمسك الكلب ديلين.
شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يستمتع بعطلته على الساحل الأسكتلندي
شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يستمتع بعطلته على الساحل الأسكتلندي
شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يستمتع بعطلته على الساحل الأسكتلندي
شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يستمتع بعطلته على الساحل الأسكتلندي
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