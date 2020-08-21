AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صرف الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي بالأقصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر، أنه تم استلام الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية .

وتم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الأوقاف والمديرية، ومراعاة تنفيذ كافة التعليمات والشروط المقررة من الوزارة.

يأتى ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

الجدير بالذكر قد اعلنت  وزارة الأوقاف فى بيان لها  إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة  انه يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: بدء توزيع لحوم الأضاحي دون أي مصروفات الخميس

80 طنا من اللحوم.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحي غدا

الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي غدًا الجمعة

اليوم.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي على الفقراء في 6 محافظات

الأوقاف: غدًا توزيع 16 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم الأضاحي في 6 محافظات.. غدا

ترشيحاتنا

بسبب الحجر الصحي.. ليفربول في ورطة قبل مواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية

كان نايم في حضني واتغدر بيه.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة

المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور

خطوة هامة.. السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

AdvertisementS

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروج أحمر.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة جذابة

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

العيش وسط الموتى| قبيلة إفريقية تحنط المتوفين وتغتسل بسوائلهم.. صور