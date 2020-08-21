صرف الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي بالأقصر

أوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر، أنه تم استلام الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية .
وتم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الأوقاف والمديرية، ومراعاة تنفيذ كافة التعليمات والشروط المقررة من الوزارة.
يأتى ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
الجدير بالذكر قد اعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة انه يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.