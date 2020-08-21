صرف الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي بالأقصر

أوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر ، أنه تم استلام الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية .





وتم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الأوقاف والمديرية، ومراعاة تنفيذ كافة التعليمات والشروط المقررة من الوزارة.





يأتى ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





الجدير بالذكر قد اعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).