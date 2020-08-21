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رياضة

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المسابقة العلمية لطلائع مصر أونلاين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:41 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية للطلائع ) فعاليات " المسابقة العلمية لطلائع مصر تحت شعار "عقول مستنيرة" خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس2020 ، وذلك فى إطار البرامج والأنشطة العلمية والثقافية بالخطة الاستراتيجية للوزارة .  

وتهدف هذه المسابقه إلى تشجيع الطلائع على القراءة والاطلاع والبحث فى الموضوعات العلمية ذات الأهمية فى حياتنا اليومية وتنمية ملكة الابتكار والاختراع لديهم والمساهمة فى إيجاد جيل من المبتكرين الصغار.  

وتتنوع موضوعات ومجالات التسابق فى مجالين أساسيين ويختص المجال الأول بالبحث العلمى للطلائع للمرحلة السنية من (13-10) عام فى موضوعات ( أجهزة التنفس الصناعى - أنواع الطاقة المتجددة وأهم الانواع التى تناسب المناخ المصرى - طرق ترشيد المياه وإعادة تدويرها - أهم مصادر تلوث الهواء وكيفية الحد منها وطرق علاجها - أهم مصادر تلوث مياه النيل وطرق التخلص منها . 

ويتضمن المجال الثانى الدراسات الميدانية للطلائع خلال المرحلة السنية من (17-14) عام بما فيها اعداد تصميم لدراسة جدوى لمشروع من مجالات التسابق السابقة مع تحديد العناصر الأساسية ( اسم المشروع - أهمية المشروع - ماهية المشروع - القيمة المضافه للمشروع -  تحديد الفجوة فى المجتمع التى لم تغطيها المشروعات الموجودة.

ويجب أن يراعى فى المسابقة مجموعة من الجوانب والأبعاد كالدراسة التنفيذية ( فريق العمل) ، الدراسة التسويقية ( تحليل السوق)  ، الدراسة الفنية ( التحليل الفنى ) ، الدراسة المالية ( التحليل المالى ) ، دراسة الجدوى الاجتماعية ، تحديد خطة التنفيذ.

جدير بالذكر أن آخر موعد لرفع الاعمال  يوم 2020/9/5 على اللينك الخاص بالمسابقة  http://www.emys.gov.eg/youth/scientific_comp    ولمعرفة الشروط التفصيلية لكل مجال يرجى زيارة بوابة مصر للشباب والرياضة https://www.emys.gov.eg   .
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