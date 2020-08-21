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حوادث

2 مليون جنيه رسوم وغرامات.. إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بالسويس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس محاولة تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية داخل جمرك السويس خارج البلاد ضمن سياسة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والتصدي لتهريب البضائع المدعمة إلى خارج البلاد.

وردت معلومات للواء دكتور سامح الرجباوي مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تفيد قيام مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية بطلب إرسال من مقر الشركة بالمنطقة الحرة بالعامرية جمرك الإسكندرية إلى جمرك السويس مشموله (مستلزمات طبية) لشحنها إلى إحدى الدول العربية وأن داخل المشمول (أدوية مُدعمة) قامت الشركة المذكورة بتجميعها خلال الآونة الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات وتشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الطلب أسفرت أعمالها عن ضبط 18 ألف قرص دوائى مختلفة المنشأ و 1374 شداد عظام مختلفة الأحجام وملحقاتها وهو مايعتبر إضرار بالإقتصاد القومى والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأشارت التحريات إلي ان المالك أرسل طلبين بذات الحاوية بجمرك السويس بذات المشمول تشمل مستلزمات طبية تم إيداعها بمخازن جمارك السويس لحين إستيفاء باقى إجراءات التصدير.

وتشمل الحاوية 41 قرص مخدر دوائى مختلفة الأصناف، و1940 إبرة حياكة طبية مختلفة الأنواع والأحجام 45 إستاند طبي، فيما قدرت  القيمة والرسوم والغرامات والتعويض الجمركى لطلبات الإرسال المشار إليها أكثر من 2 مليون جنيه مصري.
2 مليون جنيه رسوم وغرامات.. إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بالسويس
2 مليون جنيه رسوم وغرامات.. إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بالسويس
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