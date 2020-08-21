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برلمان

عربية النواب ترحب بوقف إطلاق النار بليبيا.. وتؤكد: يكفل عودة السيادة الكاملة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالبيان الذي أصدرته حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب الليبى بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية مؤكدا ان ذلك الامر يكفل استعادة الاستقرار والأمن الليبي من جديد واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج أي عناصر أجنبية.

وقال " أباظة " فى بيان له اليوم ان وقف اطلاق النار داخل ليبيا يتمشى مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى وماجاء فى اعلان القاهرة وجهود مصر المتواصلة لإنهاء الازمة الليبية سلميا مطالبا بطرد جميع المليشيات والدواعش والارهابيين والمرتزقة الموالين للنظام التركى الارهابى ممثلا فى الطاغية رجب طيب اردوغان.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيى الشقيق التمسك بهذا القرار وتطبيقيه على ارض الواقع مؤكدا ان ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، يعكس حرص مصر الدائم والمتواصل  على دعم أي خطوة تخطوها الدولة الليبية نحو الاستقرار وتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها، وجعلها الوحيدة من تحدد مصيرها، دون أي تدخل من أحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى:" ارحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.
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