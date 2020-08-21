من بينها مصر والمغرب..الدول العربية تخوض تجربة إنتاج لقاح فيروس كورونا..فيديو

قال عز الدين إبراهيم، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بجامعة محمد الخامس بالمغرب، إن المغرب تشارك في سباق إنتاج لقاح فيروس كورونا، متابعا: يجب أن يكون لدينا وحدة تراكم معرفي فيما يخص الفيروس.





وتابع خلال مداخلتة الهاتفية بقناة "سكاي نيوز": أن المغرب استطاعت أن تحل شفرة الفيروس والتعرف عليها، وبناء على هذا يمكن تطوير بعض المركبات البروتينية مضادة للفيروس.





وأضاف أن المغرب تعمل من أجل إنتاج لقاح بالتعاون مع الجانب الصيني.





وواصل قائلا: مصر لديها تجارب من أجل إنتاج لقاح لفيروس كورونا وكذلك الأمر بالنسبة لتونس.