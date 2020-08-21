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وزيرة الصحة: تجربة مصر في مواجهة فيروس كورونا فريدة.. والعالم يطلبها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:38 م
هالة زايد
هالة زايد
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عادل نصار
عبرت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تقديرها للتجربة المصرية في مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت زايد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تجربة مصر فريدة في الإدارة فيما يخص فيروس كورونا المستجد سواء كانت في التنفيذ أو الإدارة الطبية، مضيفة أن العالم كله مهتم بالتعرف على التجربة المصرية من الناحية العلمية والإكلينكية.

وأكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع مصر بشكل قوي فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن دولا عدة في العالم، تطلب لقاءات علمية؛ للاسترشاد بما تم في مصر بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
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