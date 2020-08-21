عميدة كلية الإعلام: استقبلنا أكثر من 4000 طالب خلال امتحان القدرات بنسبة أكبر عن السنة الماضية

كلية الإعلام بجامعة القاهرة،أن الكلية لم تواجه أي صعوبات أو أزمات من جانب الطلبة منذ بداية الاختبارات على عكس السنة الماضية التي كانت تنعقد لأول مرة فكانت هناك صعوبات نحاول ان نصصحها خلال هذا العام، لافتة إلى ان الطلبة خلال هذا العام أصبح لديها المعرفة بإمتحان القدرات التي يجب ان تتجاوزها قبل الالتحاق بها. صرحت الدكتورة هويدا مصطفي، عميدةبجامعة القاهرة،أن الكلية لم تواجه أي صعوبات أو أزمات من جانب الطلبة منذ بداية الاختبارات على عكس السنة الماضية التي كانت تنعقد لأول مرة فكانت هناك صعوبات نحاول ان نصصحها خلال هذا العام، لافتة إلى ان الطلبة خلال هذا العام أصبح لديها المعرفة بإمتحان القدرات التي يجب ان تتجاوزها قبل الالتحاق بها.





وأضافت عميدة كلية الإعلام لموقع " صدي البلد " إلى أن الكلية استقبلت أكثر من 4000 طالب خلال امتحان القدرات بنسبة أكبر عن السنة الماضية، موضحة إلى ان المدرج يستقبل الكثير من طلاب يوميًا ، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلبة داخل المدرج بسبب انتشار جائحة كورونا.









وأشارت إلى أن باب الاختبارات سيتم فتحة أمام الطلبة الوافدين خلال الايام الماضية وذلك بسبب تأثرهم بغلق المطارات بعدانتشار فيروس كورونا، ولن تكون هناك فرصة أخري للطلبة المتخلفين عن حضور امتحان القدرات إلا من ليده ظروف قهرية يتم توفير له امتحان خلال فترة انعقاد امتحان اختبار القدرات





وأوضحت الدكتورة هويدا أن كل ما يقال على وسائل التواصل الإجتماعي من جانب خريجي كليات الإعلام بأنها اصبحت لا تواكب سوق العمل في الوقت الحالي غير صحيح وانما يقاس الأمر بمقدار المجهود الذي يبذله الطلاب خلال ايام الدراسة استعدادًا للإنطلاق لميدان العمل، لافتة إلى ان هناك الآلاف من الطلبة تتخرج من كلية الإعلام خلال كل عام ومن المستحيل ان يتم استيعاب كل هذا العدد داخل سوق العمل بل تكون هناك اسبقية للطلاب المجتهدين.





وأكدت أن الكلية تحاول ان تكثر من المجالات داخل الكلية وتدريب الطلاب عليها لمساعدتهم على مواكبة سوق العمل في الوقت الحالي مثل الدوبلاج و التعليق الصوتي وغيرهم من المجالات التي تساهم في خلق مساحة أكبر للطلاب في الالتحاق بسوق العمل.



