AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر ترحب بالدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، ترحيبها بدعوة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، خلال اتصال هاتفي بنظيره الليبي في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي بسرعة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنا وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

ودعا السراج وعقيلة صالح إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، اليوم الجمعة، بالإعلان الصادر عن حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الوزارة أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وانخراط الاطراف في مفاوضات سياسية تستهدف انهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس النواب الليبي: وقف إطلاق النار يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

رئيس البرلمان الليبي: أرحب بدعوة السراج لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

البرلمان الليبي: لم نتفق مع حكومة الوفاق على تحويل سرت منطقة منزوعة السلاح

واشنطن عن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة

بعد مبادرة وقف إطلاق النار.. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف التصدير

ترشيحاتنا

أمريكا وألاعيب تركيا.. هل حان وقت العقاب؟

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

عندنا مهمة.. محمود حجازى يتفاعل مع جمهوره بصورة من داخل الجيم

بعد إعلان خطوبتهما.. صور رومانسية جمعت بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

هدرسفيلد لـ صدى البلد: لا اتفاق حتى الآن لبيع رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

دراسة: 75% من متعافي كورونا يعانون من الأعراض

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار