الجزائر ترحب بالدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، ترحيبها بدعوة وقف إطلاق النار في ليبيا.





وأكد وزير الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، خلال اتصال هاتفي بنظيره الليبي في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي بسرعة.





وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنا وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.





ودعا السراج وعقيلة صالح إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.





رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، اليوم الجمعة، بالإعلان الصادر عن حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.





وأكدت الوزارة أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وانخراط الاطراف في مفاوضات سياسية تستهدف انهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية.



