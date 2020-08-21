بالأرقام.. الأهلي يتفوق على الزمالك في مواجهات شهر أغسطس

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ، على الزمالك ، مساء غد السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام.





وسبق أن التقى الأهلي والزمالك في 4 مواجهات خلال شهر أغسطس، نرصد أبرز أرقامها والمعلومات عنها ونتائجها في السطور التالية:





– يتفوق الأهلي على الزمالك في مجموع مواجهات الفريقين في شهر أغسطس؛ بعدما حقق الأهلي الفوز في اثنتين منها، وتعادل في مباراة- ربحها لاحقًا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء-، وخسر أخرى.





– سجل الأهلي في شباك الزمالك 6 أهداف عن طريق 5 لاعبين، ويعد محمد رمضان مهاجم الأهلي الأسبق هداف لقاءات القمة في شهر أغسطس برصيد هدفين، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.





– تعد مواجهة السبت الأولى التي تجمع الفريقين في شهر أغسطس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعدما جاءت المواجهات الأربع لحساب منافسات بطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري.





المواجهة الأولى تعود إلى عام 1985 في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر، وهي المباراة التاريخية التي خاضها الأهلي بفريق الناشئين بعد إيقاف 16 لاعبًا من الفريق الأول، ونجح خلالها شباب الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، حيث تقدم للأهلي حمادة مرزوق ليتعادل فاروق جعفر، ثم يتقدم محمد السيد بالهدف الثاني للأهلي، ويدرك الزمالك التعادل عن طريق كوارشي، قبل أن يتمكن طارق خليل من تسجيل الهدف الثالث والفوز بالمباراة.





المواجهة الثانية جاءت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر بتاريخ 6-8-1991، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان مهاجم الأهلي الأسبق.





المواجهة الثالثة التي جمعت الفريقين كانت في إطار النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري بتاريخ 28-8-2003، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-1.



