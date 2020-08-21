بعد أزمة عصام العريان| الأطباء تعلن تكليف نجوى الشافعي أمينا عاما خلفا لـ إيهاب الطاهر

أعلن الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن تكليف د. نجوى الشافعي بمهام الأمين العام بجوار وكيل النقابة، لحين انتخاب تشكيل هيئة المكتب في اكتوبر القادم.





وأوضح الزيات في تصريحات لـ صدي البلد، انه تم تعيين كل من:-





د. ابو بكر القاضي، امين الصندوق.





د. احمد الهوارى، امين صندوق مساعد.





د. عماد سمير، لجنة الشكاوى.





د. احمد نوار ، لجنة الإعلام.





وأعلن د .ايهاب الطاهر استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء





وجاء فى نص الاستقالة.





وصلني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتباري الأمين العام ) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان ، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين .









وأكد أنه لم يكون وراء ما تم نشره كما أنه لم يشارك إطلاقًا في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني د. عصام العريان.



