AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد أزمة عصام العريان| الأطباء تعلن تكليف نجوى الشافعي أمينا عاما خلفا لـ إيهاب الطاهر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلن الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن تكليف د. نجوى الشافعي بمهام الأمين العام بجوار وكيل النقابة، لحين انتخاب تشكيل هيئة المكتب في اكتوبر القادم.

وأوضح الزيات في تصريحات لـ صدي البلد، انه تم تعيين كل من:-

د. ابو بكر القاضي، امين الصندوق.

د. احمد الهوارى، امين صندوق مساعد.

 د. عماد سمير، لجنة الشكاوى.

د. احمد نوار ، لجنة الإعلام.

وأعلن د .ايهاب الطاهر استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء 

وجاء فى نص الاستقالة.

وصلني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتباري الأمين العام ) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان ، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين .


وأكد أنه لم يكون وراء ما تم نشره كما أنه لم يشارك إطلاقًا في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني د. عصام العريان.

فهذا الامر كان مقترحا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية ، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء، اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد علي رفضي ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاطباء تعتذر عن نعي الإخوانى عصام العريان

رواد السوشيال يهاجمون «الأطباء»: نعي عصام العريان وصمة عار على جبينكم

بسبب سقطة عصام العريان.. استقالة إيهاب الطاهر من أمانة الأطباء

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: الخط الهجومي لدى الأهلي ضعيف وهناك غيابات وإصابات كثيرة في الفريق.. فيديو

كيفية وفضل صلاة التسابيح.. فيديو

أول ثانوية أزهرية يشكو من الصرف الصحي بقريته.. والإسكان تجيب

الرئاسة التركية: مصر تلعب دورا بناءً في ليبيا.. ونرحب بوقف إطلاق النار

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

هدرسفيلد لـ صدى البلد: لا اتفاق حتى الآن لبيع رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم.. تعرف عليها

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور