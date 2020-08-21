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رياضة

أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. وفرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :



تسود حالة من الرعب الشديدد داخل النادي الأهلي بسبب مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.



سخرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي من نادي الزمالك وذلك قبل لقاء القمة المنتظر غدا والمقرر إقامته على أرضية استاد القاهرة الدولي.


أكد إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق أن لاعب كرة القدم لا يعرف نتيجة قراره إلا بعد اعتزال اللعب، مشيرا إلى أن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز قرار خاطئ. 



توج نادي إشبيلية الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، بفوزه المثير على حساب نادي إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.


أكد ديفيد ثريلفول مدير الإعلام والتسويق بنادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الوقت الحالي لبيع لاعبهم رمضان صبحي.



هاجم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، محمود عاشور، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي تقام الآن على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.


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