شاهد.. الحزن يعتلي وجوه لاعبي إنتر بعد خسارة الدوري الأوروبي

توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره نادي إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.





إنتر كان قد افتتح التسجيل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، لكن الهولندي دي يونج عادل النتيجة سريعًا للفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية عشر.





وفي الدقيقة 33 أضاف دي يونج الهدف الثاني له ولإشبيلية، قبل أن يعادل جودين النتيجة لإنتر في الدقيقة 35.





وفي الدقيقة 75 أهدى لوكاكو البطولة لإشبيلية؛ بهدف في مرمى فريقه، ليتوج الفريق الإسباني بلقب البطولة للمرة السادسة.





وبعد المباراة، اعتلى على وجوه لاعبي إنتر الحزن الشديد لضياع البطولة وخروجهم بصفر من البطولات هذا الموسم، وهو ما نستعرض تباعًا بالصور.