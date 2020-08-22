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رياضة

القصة كاملة.. تفاصيل مشادة حازم إمام و فرجانى ساسى بالزمالك ..فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:56 ص
حازم إمام و فرجانى
حازم إمام و فرجانى ساسى
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حسن العمدة
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن التونسي، فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، دخل فى مشادة بسيطة مع زميله، حازم إمام خلال تدريبات الفريق الأبيض.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن بعض الصحف والمواقع الرياضية، هولت من المشادة التى حدثت بين ثنائى الزمالك، وسردت تفاصيل لم تحدث بالفعل.

وأكد هانى حتحوت، أن مشادة حازم إمام وفرجانى ساسى، لم تمتد لغرف خلع الملابس، أو يتم اشتباك بالأيدي بينهما وتحطيم المتعلقات وتكسير الموبايلات والساعات مثلما تردد ببعض الصفحات والمواقع الرياضية، بل انتهت فى وقتها بعد تدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
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