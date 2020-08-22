أوبو تحدد موعد الإعلان عن أرخص هواتفها OPPO A53.. صور

Oppo A53 في إندونيسيا، والآن، إزاحة شركة أوبو بالهند الستار عن الهاتف المنتظر، والذي من المقرر إطلاقه بشكل رسمي في 25 أغسطس الجاري. أشارت بعض التسريبات السابقة، إلى أن شركة أوبو تعتزم إطلاق هاتف يسمىفي إندونيسيا، والآن، إزاحة شركة أوبو بالهند الستار عن الهاتف المنتظر، والذي من المقرر إطلاقه بشكل رسمي في 25 أغسطس الجاري.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع أن يجلب هاتف أوبو القادم OPPO A53، دعما لتنقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، حيث ستكون البطارية بسعة كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة.









وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي OPPO A53، بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD، بمعدل تحديث 90 هيرتز فى الثانية، وبجودة HD+ مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.





ويحتوى هاتف OPPO A53 على 3 كاميرات خلفية بدقة 13 و 2 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل، مع فلاش LED.





ويمتلك هاتف OPPO A53 معالجًا ثمانى النواة من نوع Snapdragon 460، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 4 و 6 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت.





ويبلغ هاتف OPPO A53 سعر 170 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 707. 2 جنيه مصرى لأصغر نسخة من المساحة الذاخلية والذاكرة العشوائية، وهو سعر رخيص جدا مقارنة بإمكانيات الهاتف.