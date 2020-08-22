مش باين عليه مريض... علامات الاكتئاب الخفية

يحاول بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب إخفاء العلامات عن الآخرين، ولا يدرك البعض حتى أنهم مصابون بالاكتئاب. على الرغم من سهولة التعرف على الأعراض النمطية للاكتئاب ، مثل الحزن أو اليأس ، إلا أن هناك أعراضًا قد تكون أقل وضوحًا.

كشف موقع mediacl news today، في هذه المقالة ، عن بعض العلامات الخفية المحتملة للاكتئاب . ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن بعض هذه العلامات يمكن أن تشير أيضًا إلى مشكلات طبية أخرى.

نحن نغطي أيضًا ما يعتقد المتخصصون في الرعاية الصحية أنه أسباب شائعة للاكتئاب ، وما يجب على الشخص فعله إذا اعتقد أنه أو شخص آخر مصاب بالاكتئاب ، وبعض مصادر المساعدة للأشخاص المصابين بالاكتئاب.



تغيرات في الشهية والوزن

يمكن أن تشمل العلامات المخفية للاكتئاب تغيرات في الشهية والوزن.

يمكن أن يشير تناول الكثير أو القليل جدًا من الطعام إلى الإصابة بالاكتئاب. يلجأ بعض الناس إلى الطعام من أجل الراحة ، بينما يفقد آخرون شهيتهم أو يأكلون أقل بسبب الحالة المزاجية السيئة.

يمكن أن تؤدي هذه التغييرات في تناول الطعام إلى بدء الشخص في اكتساب الوزن أو فقدانه.

يمكن أن تؤدي التغيرات الكبيرة في الوزن أيضًا إلى تفاقم الاكتئاب ، حيث يمكن أن تؤثر على تقدير الشخص لذاته.

قد تكون هناك أيضًا عوامل فسيولوجية تلعب دورًا. على سبيل المثال ، هناك علاقة بين حمل الدهون الزائدة وزيادة الالتهابات في الجسم. وهذا بدوره قد يلعب دورًا في تطوير أو زيادة حدة أعراض الاكتئاب.

التغييرات في عادات النوم

هناك ارتباط قوي بين المزاج والنوم. قلة النوم يمكن أن تساهم في الاكتئاب ، والاكتئاب يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بعشر مرات من غيرهم.

يمكن أن يكون النوم كثيرًا أيضًا علامة على إصابة الشخص بالاكتئاب.



تعاطي الكحول أو المخدرات

قد يستخدم بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج الكحول أو المخدرات للتغلب على مشاعر الحزن أو الوحدة أو اليأس.

و القلق والاكتئاب جمعية الأمريكية (مدمن) التقرير أنه في الولايات المتحدة، حوالي 1 من كل 5 أشخاص الذين يعانون من القلق أو اضطراب المزاج مثل الاكتئاب أيضا الكحول أو المخدرات اضطراب الاستخدام.

على العكس من ذلك ، فإن نفس العدد من المصابين باضطراب تعاطي الكحول أو تعاطي المخدرات يعانون أيضًا من اضطراب المزاج.



إعياء

الشعور بالتعب المفرط هو عرض شائع جدًا للاكتئاب. تشير بعض الأبحاث إلى أن أكثر من 90٪ من المصابين بالاكتئاب يعانون من الإرهاق .

على الرغم من أن كل شخص يشعر بالتعب من وقت لآخر ، فإن الأشخاص الذين يعانون من التعب الشديد أو المستمر - خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى - قد يكون لديهم اكتئاب خفي.



السعادة القسرية

في بعض الأحيان ، يشير الناس إلى الاكتئاب الخفي على أنه "اكتئاب مبتسم". وذلك لأن الأشخاص الذين يخفون أعراضهم قد يظهرون على وجه سعيد عندما يكونون بصحبة الآخرين.

ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه السعادة القسرية ، لذلك قد ينزلق القناع وقد يظهر على الشخص علامات الحزن أو اليأس أو الوحدة.

شخص أقل تفاؤلًا من الآخرين

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب قد يكون لديهم ميول أكثر تشاؤمًا.

هناك نظرية مفادها أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب قد يظهرون سمة تسمى "الواقعية الاكتئابية" ، مما يعني أنهم قد يكونون "أكثر دقة" في نظرتهم للأحداث وسيطرتهم على تلك الأحداث من الأشخاص غير المصابين بالاكتئاب.

قد يكون الأشخاص المصابون بالاكتئاب أكثر تشاؤمًا أيضًا. تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد غالبًا ما يكون لديهم نظرة أكثر سلبية عن المستقبل.

أن تكون أكثر واقعية أو متشائمًا من الآخرين قد يكون علامة على الاكتئاب ، خاصة إذا كان لدى الشخص أعراض أخرى محتملة للاكتئاب.



فقدان التركيز

عندما يخرج الشخص أثناء المحادثات أو يفقد سلسلة أفكاره ، يمكن أن يشير ذلك إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز ، وهي أعراض شائعة للاكتئاب.

و دراسة 2014 تشير إلى أن هذه الصعوبات مع التركيز والتركيز يمكن أن تفاقم الأثر الاجتماعي للاكتئاب بجعل حياة العمل والعلاقات الشخصية أكثر تحديا.

عدم الاهتمام بالهوايات

في المعهد الوطني للصحة العقلية القائمة على "فقدان الاهتمام أو المتعة في ممارسة الهوايات والأنشطة" باعتبارها واحدة من أعراض منبهة من الاكتئاب.

يمكن أن يكون عدم الاهتمام بالأنشطة التي اعتاد الشخص على الاستمتاع بها من أولى العلامات التي يلاحظها الآخرون عندما يعاني أحد أحبائهم من الاكتئاب.

الآلام الجسدية والاضطرابات الصحية

الاكتئاب هو حالة صحية عقلية ، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا عواقب جسدية. بالإضافة إلى تغيرات الوزن والتعب ، تشمل الأعراض الجسدية الأخرى للاكتئاب الخفي التي يجب البحث عنها ما يلي:

آلام الظهر

حالات الألم المزمن

مشاكل في الجهاز الهضمي

صداع الراس

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد هم أكثر عرضة من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة:

التهاب المفاصل

ظروف المناعة الذاتية

سرطان

مرض قلبي

داء السكري من النوع 2

الشعور بالغضب أو الانفعال

كثير من الناس لا يربطون بين الغضب والتهيج والاكتئاب ، ولكن هذه التغيرات المزاجية ليست غير عادية بين المصابين بهذه الحالة.

بدلًا من الظهور بمظهر حزين ، قد يُظهر بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب الخفي تهيجًا وغضبًا صريحًا أو مكبوتًا.

انخفاض الدافع الجنسي

وفقًا للدكتورة جينيفر باين ، مديرة مركز اضطرابات المزاج لدى النساء في جونز هوبكنز ميديسن في بالتيمور ، ماريلاند ، يعتبر بعض المهنيين الصحيين أن التغيرات في الدافع الجنسي مؤشر رئيسي لتشخيص نوبات الاكتئاب الشديد.

هناك عدة أسباب لانخفاض الرغبة الجنسية لدى الشخص عند الإصابة بالاكتئاب ، بما في ذلك:

فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة مثل الجنس

التعب وانخفاض مستويات الطاقة

احترام الذات متدني

