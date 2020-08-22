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تعليم

لتسجيل رغباتهم.. توافد الطلاب على معامل تنسيق جامعة القاهرة..شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:59 ص
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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أحمد علام - هدير عبده
توافد العشرات من طلاب الثانوية، صباح اليوم، السبت، على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى.



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ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المعامل حسن التنظيم من قبل المشرفين على المعامل، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.



وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل.

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وتضم المعامل أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى تواجد موظفين مختصين لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.
لتسجيل رغباتهم.. توافد الطلاب على معامل تنسيق جامعة القاهرة..شاهد
لتسجيل رغباتهم.. توافد الطلاب على معامل تنسيق جامعة القاهرة..شاهد
لتسجيل رغباتهم.. توافد الطلاب على معامل تنسيق جامعة القاهرة..شاهد
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