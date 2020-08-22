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رياضة

الجونة يخشى انتفاضة نادي مصر بـ الدوري

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:59 ص
فريق الجونة
فريق الجونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق الجونة نظيره نادي مصر، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاقتراب من منطقة وسط الجدول، وتعزيز فرصه في البقاء في الدوري الموسم المقبل.

وكان الجونة خسر أمام نادي مصر بهدف دون رد، في الجولة الماضية بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح نادي مصر في مواصلة انتفاضته بخطف الثلاث نقاط من الجونة، بعدما انتزع تعادلا ثمينا من الزمالك في الجولة الماضية، ليحيي آماله الضعيفة في البقاء في الدوري الموسم القادم.

ويحتل الجونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير برصيد 13 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، طلائع الجيش مع طنطا، المصري البورسعيدي مع مصر المقاصة، الأهلي مع الزمالك.
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