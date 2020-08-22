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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
دخل، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة إلى لجانهم الامتحانية لأداء امتحان الدور الثاني في اللغة العربية، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، تبدأ من العاشرة صباحا، وتستمر حتى تمام الواحدة ظهرا.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهت من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.


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وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساء اللجان.


ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
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