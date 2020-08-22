تنفيذا للتكليفات الرئاسية.. طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع، حيث تم طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.









ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة.









تجدر الإشارة إلى أنه حتى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم بقيمة تقديرية حوالى ٨.٤ مليار جنيه فى زمام حوالى ١.٢ مليون فدان موزعة على ١٩ محافظة وهى: أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - الفيوم - القليوبية - المنوفية- الشرقية - الغربية - الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ.









وكذلك تم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع فى محافظات "الشرقية - بنى سويف - أسوان - قنا" بطول حوالى ١٨٠ كم.









وجار حاليا أعمال التأهيل بطول ٤٢٠ كم فى ١٥ محافظة وهى: "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - الشرقية - بنى سويف - المنوفية - الدقهلية - البحيرة - الغربية"، وتتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.









وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.









يُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.







