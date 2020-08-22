وجه نصيحة لإسقاط الأهلي.. عبد اللطيف الدوماني: الزمالك لن يخسر القمة ١٢٠

أكد عبداللطيف الدومانى، نجم نادى الزمالك السابق، أن القمة ١٢٠ بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة فيها ٤ أوراق رابحة بصفوف قطبي الكرة المصرية.









ويلتقى المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، غريمه التقليدى النادى الزمالك، الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب استاد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.









وقال الدوماني، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من الصعب التكهن بنتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، متوقعا خروج المباراة بنتيجة التعادل أو الفوز لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.









وأضاف الدوماني أنه نظرا للإصابات المؤثرة في صفوف الأهلي، فإنه سيواجه صعوبة أمام غريمه التقليدى نادي الزمالك الليلة فى استاد القاهرة.









وعن الأوراق الرابحة فى صفوف الفريقين، قال الدوماني: "محمد مجدى قفشة وجونيور أجاي في الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فى حال مشاركته مع الزمالك فى لقاء القمة رقم ١٢٠".









ووجه الدوماني نصيحة إلى فريق الزمالك لإسقاط الأهلي الليلة، وقال: "لابد من الحرص والدفاع بشكل جيد جدا في الشوط الأول لأن الأهلي إذا لم يسجل فإن الزمالك سيكون في الشوط الثاني أفضل لأن الأهلي دائما يحاول إنهاء اللقاء من البداية وهذا يرهق لاعبيه بدنيا في الشوط الثاني ولذلك يجب أن يدافع الزمالك في الشوط الأول".